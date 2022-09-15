Genç Ömer’in cesedi dere yatağında bulunmuştu! Cinayetin nedeni belli oldu





Bu konuyu konuşmak için dere kenarına gittik. Önce tabancayla yere bir el ateş edip, olayı anlatmasını söyledim. Daha sonra tabancayı başına dayayıp, 'Büşra ile birlikte oldunuz mu?' diye sordum. Birlikte olduklarını söyleyince başına sıktım. Ömer dereye düştü, ben de eve döndüm. Ellerim kan olmuştu. Arkadaşım Alaaddin A. da 'Ömer'i öldürdün mü?' diye sordu. Başta söylemedim ancak ertesi gün anlattım. Alaaddin ile birlikte olay yerine gittik ancak cesedi göremedik. Sonrasında buraları terk edip, Alanya'ya gittim" dedi.