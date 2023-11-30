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Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:47 Son Güncelleme: 30.11.2023 12:07

Genç sağlıkçı kaza kurbanı oldu!

D-100 Karayolu üzeri İzmit İlçesi Kozluk mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden gencin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat görevlisi Muhammet Tuğral olduğu öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Genç sağlıkçı kaza kurbanı oldu!

D-100 Karayolu üzeri Ankara istikameti Kozluk mevkiinde meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şu şekilde gelişti. Seyir halinde olan kamyonette yüklü molozlar bir anda yola döküldü. Dökülen molozları yoldan kaldırmak için yapılan İhbar üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü ile belediyeye ait kamyonet ve minibüs gönderildi. Ekipler, yola ışıklandırma koyarak temizlik çalışmaları yaptığı esnada, Bu esnada karayolları ve büyükşehir belediyesine ait araçlara 2 otomobil ile minibüs çarptı. Zincirleme kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi ile belediyeye ait kamyonetteki 2 personel yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kaza esnasında kullandığı araçta sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Muhammet Tuğral'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

EVLİ 2 ÇOCUK BABASI

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, kazada hayatını kaybeden Muhammet Tuğral'ın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ameliyathane Personeli olarak görev yapan sağlıkçı olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu, İzmit Kozluk Mahallesinde ikamet ettiği öğrenilen Tuğral'ın cenazesinin tamamlanan işlemleri sonrası ailesine teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan İzmit Selanikspor Kulüp Başkanı İsmet Turan'ın oğlu olduğu öğrenilen Genç sağlıkçı Tuğral'ın cenaze bilgileri henüz netleşmedi.

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Genç sağlıkçı kaza kurbanı oldu!
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