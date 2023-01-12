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Giriş Tarihi: 13.1.2023

Genç tekniker kız sevgili kurbanı oldu

RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
Genç tekniker kız sevgili kurbanı oldu
ESKİŞEHİR'DE yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can (25), dün sabah çalıştığı özel huzurevine gitmek için evden çıktı. Apartman çıkışında saldırıya uğrayan Tuğçe bıçakla boğazından, karnından ve sırtından yaralandı. Şüpheli kaçarken, Tuğçe Can olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganın Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K. olduğunu belirledi. Saklandığı adreste yakalanan Onur K.'nın genç kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.

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Genç tekniker kız sevgili kurbanı oldu
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