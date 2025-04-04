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Giriş Tarihi: 4.4.2025 18:04 Son Güncelleme: 4.4.2025 18:48

Babasıyla aynı kaderi paylaştı! Genç yaşta amansız hastalığa yenik düştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kanser tedavisi gören ve genç yaşta hayatını kaybeden 19 yaşındaki Levent Kaan Bıçakçı, son yolculuğuna uğurlandı. Bıçakcı’nın babası da geçen yıl kanserden hayatını kaybetmişti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Babasıyla aynı kaderi paylaştı! Genç yaşta amansız hastalığa yenik düştü

Geçen yıl pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren babası Levent Bıçakcı'nın 19 yaşındaki oğlu Kaan Bıçakcı da yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu. Genç Kaan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Levent Kaan Bıçakcı için bugün Cuma namazı sonrası Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı. Törende ailesi ve arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Kaan Bıçakcı, gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı'na defnedildi.

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Babasıyla aynı kaderi paylaştı! Genç yaşta amansız hastalığa yenik düştü
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