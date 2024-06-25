Gencecik Barış kaza kurbanı oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Dumlupınar Mahallesi'nde ikamet eden Nesibe ve Murat Gün çiftinin en büyük çocuğu olan 19 yaşındaki Barış Gün, İstanbul'da motosikletiyle kaza geçirdi. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber, Kartepe'deki ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kartepeli genç Barış Gün'ün cenazesini 26 Haziran Çarşamba günü Dumlupınar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kartepe Uzunbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

GERİYE KALAN SON FOTOĞRAF

İstanbul'da talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Barış Gün'ün, kaza geçirmeden 1 saat önce arkadaşlarıyla çekildiği son fotoğraf ortaya çıktı. Barış ve arkadaşlarının Kartepe'den İstanbul'a eğlenmeye gittikleri ve gece saatlerinde kazanın meydana geldiği öğrenildi.