Gençler, ’Akdeniz Gençliği Deniz Kampı Projesi’nde buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Silifke İlçesi Kapızlı tesislerinde düzenlenen kamp programını ziyaret ederek gençlerin sevinç ve heyecanına ortak olan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, geçtiğimiz yıl başlatılan 'Genç Muhabbet' programını kapsamında gençlerle muhabbet etti, çeşitli hususlara ilişkin duygu ve düşüncelerini, deneyimlerini paylaştı, tavsiyelerde bulunarak, gençler tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

Vali Pehlivan, "Valiliğimizin himayesinde Akdeniz Kaymakamlığımız tarafından ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülmekte olan proje kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Silifke İlçemizde bulunan 'Gençlik Kampları'mızda 600 gencimizi gruplar halinde misafir ediyoruz. Akdeniz ilçemizdeki okullarda eğitimlerimi sürdüren gençlerimizin hem çeşitli başlıklarda bilgilendirici kurslar aldığı hem de kültür, sanat, müzik, spor içerikli faaliyetler yaptığı kampı ziyaret ettik. Sevinç ve mutluluklarına ortak olduk" dedi.

Vali Pehlivan, "Akdeniz İlçesi'nde ikamet eden ortaokul ve liselerde çağlarındaki genç ve çocukların sportif faaliyetler yapması, bağımlılıktan uzak durması, birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi, sosyalleşmesi amacıyla 14 Mayıs - 6 Haziran 2024 tarihleri arasında 2 gece 3 gündüz şeklinde, 4 dönem halinde planlama yapılmış ve her kamp döneminde 150 öğrenci olacak şekilde toplamda, 600 öğrencinin kampa katılması planlandı" diye konuştu.

Program kapsamında öğrencilerin kamp döneminde yaptıkları eğitim ve faaliyetlerinden bahseden Vali Ali Hamza Pehlivan, "Gençlik kampımızda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor faaliyetleri, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim faaliyetleri, Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam eğitimleri ve İzcilik Federasyonu Mersin İl temsilciliği tarafından sosyal aktiviteler yapılıyor. Gençlerimize yönelik bu güzel projeyi hayata geçiren Akdeniz Kaymakamımız başta olmak üzere, emeği geçen bütün kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Yaz boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın himaye ve koordinasyonunda, 81 vilayetten 50 binin üzerinde gencimizi misafir ettiğimiz Gençlik Kamplarımızda, Mersinli gençlerimizi de ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Programa, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ve eşi Demet Şener, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, Akdeniz İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Özgür Gözde, Akdeniz Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Selim Daydaş da katıldı.