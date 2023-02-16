Gençler, gönüllü refakatçi oldu

AFET bölgesinden gelen 40 depremzede Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Muğlalı gençler, hastanede tedavi altındaki depremzedelere yardım için kolları sıvadı. Gönüllü refakatçilik yapmak için sosyal medyada bir araya geldi. Yakınları olmayan, yardıma muhtaç depremzedelere refakatçilik yapan gençler birçok ihtiyacını da karşılıyor. Adıyaman'da enkazdan kurtarılan ve 5 çocuğuyla Muğla'ya tedavi için getirilen Melek Tanrıverdi, "Gençlerin gönüllü refakatçilik yapması beni çok mutlu etti" dedi.-