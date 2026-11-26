Gençler, günlük yaşamdan eğitime, ödevden kariyer planlarına kadar pek çok alanda yapay zekâyı kullanmasına rağmen ürettiği bilgilere tam olarak güvenmiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi'nce (İKÜ-KAD) 303 kişiyle gerçekleştirilen "Gençlik ve Yapay Zekâ Araştırması 2026'" dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 58,7'si yapay zekâyı her gün, 95,4'ü ise en az haftada bir kullandığını söyledi.

GÜVENENLERİN ORANI YÜZDE 2

Ancak üretilen bilgilere tamamen güvenenlerin oranı yüzde 2'de kaldı. Yapay zekâ kullanımında ilk sırayı yüzde 79,5 ile araştırma yapmak alırken katılımcıların yüzde 40,9'u ödev ve ders çalışmak, yüzde 35,3'ü bilgi edinmek amacıyla yararlanıyor. Yapay zekânın hayatını kolaylaştırdığını belirtenlerin oranı yüzde 93,4'e, zaman kazandırdığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 96'ya ulaşıyor.

BAĞIMLILIK KORKUSU

Gençlerin yapay zekâya ilişkin en önemli endişesi ise bağımlılık. Katılımcıların yüzde 47,2'si aşırı bağımlılığı en büyük risk olarak değerlendirirken, yüzde 21,5'i kişisel verilerin gizliliğinin tehdit edilmesinden, yüzde 17,8'i yanlış bilgi üretilmesinden, yüzde 10,9'u ise iş kayıplarından endişe ediyor. Yapay zekânın ürettiği bilgi ve içeriklere tamamen güvenenler yalnızca yüzde 2 olurken, yüzde 82,5'i kısmen güvendiğini, yüzde 13,9'u ise güvenmediğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 77,9'u yapay zekâ kullanımına yönelik yasal düzenlemelerin gerekli olduğu görüşünü paylaşıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör