Gençlere spor desteği sözü

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Edirne'deki Çamlık Parkı'nda vatandaşlarla beraber izleyen İba, sporun dostluk kardeşlik olduğunu belirterek, "Edirne'mizde, futbola ve diğer tüm spor dallarına destek verecek, şehrimizi sporun merkezi haline getireceğiz" dedi. Kendisine Beşiktaş atkısı hediye eden Beşiktaşlılara teşekkür eden İba, daha sonra İbrahim Ay Caddesi üzerindeki kahvehaneleri ziyaret etti.Projeleriyle birlikte çok güzel bir Edirne'nin kapılarını araladıklarını belirten İba "Güzel şehrimizden, hepimizin Edirne'sinden beklentilerimizi konuştuk. Projelerimize ve bizlere olan destekleri ile çok güçlü ve çok güzel bir Edirne'nin kapılarını aralıyoruz. Yeni Edirne için, hep birlikte, tüm hemşerilerimizle tek yürek oluyoruz. Çok yakında, çok daha yeşil alanı olan, çok daha güzel bir çehresi olan, her imkanıyla çok daha farklı bir Edirne'de aynı güzellikleri paylaşacağız" diye konuştu.