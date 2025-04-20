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Giriş Tarihi: 20.4.2025 20:42

Gençlerin tartışmasında kan aktı: 1 yaralı!

Konya'da meydana gelen olayda, 17 yaşındaki iki genç arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, F.Ü., H.V’yi silahla bacağından vurdu. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Gençlerin tartışmasında kan aktı: 1 yaralı!

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde bulunan Ravza Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.V. (17) ve F.Ü. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü. parkın yanında çalıştığı iş yerinden silahını alarak H.V.'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Gençlerin tartışmasında kan aktı: 1 yaralı!
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