Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) tarafından gerçekleştirilen araştırma, uluslararası bilimsel dergi BMC Neuroscience'da yayımlandı. Araştırma kapsamında yaş ortalaması 21 olan 206 üniversite öğrencisinin telefon, tablet ve bilgisayar kullanımına ilişkin bir haftalık dijital verileri incelendi.

KAYGI VE YETERSİZLİK DUYGUSU

Araştırma sonucunda günde 143 kez telefona bakan öğrencilerin telefon kullanım oturumlarının ortalama 2 dakika 54 saniye sürdüğü belirlendi. Aynı anda birden fazla ekran kullanmanın, ekranı bölerek farklı içerikleri takip etmenin ve telefonu sık sık kontrol etmenin özellikle karmaşık dikkat gerektiren görevlerde daha dürtüsel tepkilerle ilişkili olduğu tespit edildi. NÖROM araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Merve Sevgi İnce, yalnızca ekran süresini azaltmanın yeterli olmayabileceğini belirterek, dikkat yönetimini güçlendirecek alışkanlıklar geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, sürekli bölünen dikkatin akademik çalışmaların ve günlük görevlerin tamamlanmasını güçleştirebileceğini vurguladı. Belen, bir işe odaklanıp bitirememenin gençler üzerinde psikolojik baskı oluşturduğunu, bunun beraberinde kaygı, endişe ve yetersizlik duygusunu getirebildiğini söyledi.

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