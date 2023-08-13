Gençleşmede son trend: Eksozom

Bilim dünyası, birçok amansız hastalığın şifasını bulmak için çalışırken, genç kalmanın sırrını da çözmenin peşinde. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin araştırma ve uygulama konusu olan kök hücre etkilerini içeren eksozomlar, gençleşmede son trendlerden biri. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kozmetoloji Birim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Akman, medikal estetik dünyasında gençleşmede son trendleri paylaştı. Prof. Dr. Akman, "Hücresel tedavilerden kök hücre uygulamaları, her yöne farklılaşıp vücutta eksiklik veya düzelmesi ihtiyacı olan yapıları düzeltmektedir. Bu uygulamalar hastalıklar başta olmak üzere gençleşme amacıyla da uygulanmaktadır. Kök hücreler etkilerini içerdikleri eksozom denilen yapılar aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Eksozomlar son yıllarda Amerika başta olmak üzere tüm önemli üniversitelerin araştırma ve uygulama konusu oldu" dedi.Peki ama nedir eksozomlar? Prof. Dr. Ayşe Akman bu sorunun yanıtını şöyle veriyor: "Eksozom uygulamaları vücutta ihtiyacı gidermek için görev alan yapılar olup ticari uygulamaları ise yabancı hücreler içermemesi ile dokuda minimum toksisitede ve küçük yapıları ile parçalanabilir özelliktedir. Bu nedenlerle de en az yan etki ile hedefe direk ve etkili ulaşılmasını sağlar. Vücutta varsa fazla yangıyı ve oksidatif hasarı azaltır, kanser gelişimini baskılar, iyileşme ve yenilenmeyi destekler. " Akman, eksozomların nerelerden elde edildiğini ise şöyle açıklıyor: "Kök hücrelerimizde başta olmak üzere yenidoğan kordonundan elde edilebileceği gibi bitkisel kaynaklı da üretilebilir. Kullanılacak etkinliğe ve ihtiyaca göre kaynağı seçilebilir."Prof. Dr. Akman, eksozomların hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını ise şöyle sıraladı: "Bağırsak, akciğer başta olmak üzere kanser tedavilerinde, kemik kıkırdak doku hasarlanmalarında, organ yetmezlikleri ve COVİD-19 sonrası gelişen hasarların giderilmesi, ilerleyici retinal görme bozukluklar, otizim, felç, Parkinson hastalığı başta beyin ve sinir hastalıkları, kalp krizi, infarktüs tedavilerinde başta olmak üzere kullanımı gündemdedir." Prof. Dr. Akman, estetik ve kozmetik dünyasında eksozomların yeriyle ilgili ise "Gençleşme amacıyla cildimize, saçlı derimize direk doku içine iğne veya kanül ile uygulanmaktadır. Uygulama kişiye özel olarak denetime tabi laboratuarlarda hazırlanıp taze olarak uygulanabileceği gibi hazır flakonlarda mezoterapi ürünü olarak da alınıp uygulanabilir" ifadelerini kullanıyor.PROF. Dr. Ayşe Akman, eksozom yaptırmak isteyen kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili şöyle konuştu: "Sivilce izi, deri çatlağı, kalıcı saç ve tırnak dökülmeleri, leke ve güneş hasarlı deri gibi durumlarda uygulanacak eksozomun, kaynağı ve miktarı klasik mezoterapi içeriklerinde ve kremlerindeki formlarından daha yoğun olması hedeflenmektedir. Altın iğne radyofrekans gibi kombine uygulamalar ile eksozomun hemen harekete geçerek etkinliğinin arttırılması sağlanmaktadır. Ayrıca kişinin kendi serumundan elde edilerek belli işlemlerden geçirilerek yapılan biyodolgular ile birlikte kullanılarak gençleşmek ve iyileşmek tam yenidoğan dokusunda olduğu şekilde ve daha kalıcı ve doğal olarak sağlanması amaçlamaktadır."EKSOZOMLARIN çok yakında kişisel bakımdan genel sağlığımıza kadar her alanda kullanılabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Akman "Çok yakında cilt, saç bakımlarımızın yanısıra ve genel sağlığımız ile ilgili olarak da yaygın kullanımı ve erişilebilir olacağı görülmektedir. Bir başka Benjamin Button hikayesi yazılıyor diyebiliriz. Tüm bu gelişmeler ile zamansız çağı başlıyor, diyebiliriz."