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Giriş Tarihi: 12.6.2024 01:09

Genelevde kimlik kavgası: Güvenlik görevlisini silahla vurdu!

Tekirdağ'da bir geneleve giden Ç.I., kendisine kimlik soran M.S.'ye kızdı. Çıkan kavgada güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı.

İHA
Genelevde kimlik kavgası: Güvenlik görevlisini silahla vurdu!

Olay, Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkisinde bulunan genelevde meydana geldi. İddiaya göre, genelev girişinde duran özel güvenlik görevlisi M.S., bahçeye girmek isteyen müşteriye kimliğini göstermesini istedi. Kimliğini göstermeyi reddeden müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.


Gerginliğin artması üzerine silahını çıkaran Ç.I., özel güvenlikçi M.S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri tarafından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ç.I. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Genelevde kimlik kavgası: Güvenlik görevlisini silahla vurdu!
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