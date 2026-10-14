Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kosova’da temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun, NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim törenine katılmak üzere Kosova'ya gittiği belirtildi.
Törende, Tümgeneral Özkan Ulutaş'ın, bir yıl süreyle yürüttüğü KFOR Komutanlığı görevini İtalyan Tümgeneral Roberto Vergori'ye devrettiği bildirildi.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula, Kosova Başbakanı Albin Kurti, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji ve Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski ile görüşmeler gerçekleştirdi."