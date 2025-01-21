Haberler Yaşam Haberleri Genelkurmay Çatı davası sanıkları yeniden yargılanacak
Giriş Tarihi: 21.1.2025 16:34 Son Güncelleme: 21.1.2025 16:46

Genelkurmay Çatı davası sanıkları yeniden yargılanacak

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 149 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Genelkurmay Çatı davası sanıkları yeniden yargılanacak

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 149 sanık hakkında "yetersiz gerekçe" ve "eksik inceleme" nedeniyle bozma kararı vermişti. Sanıklar kararın ardından 15'i tutuklu 134'ü tutuksuz olarak yeniden yargılanacak.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin onama ve bozma ilamının ardından dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak tensip zaptı oluşturdu. Temyiz aşamasında ölen sanık Mustafa Barış Avıalan hakkındaki dosyayı ayıran mahkeme, davanın ilk celsesinin 21 Nisan'da Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülmesine karar verdi.

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Genelkurmay Çatı davası sanıkları yeniden yargılanacak
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