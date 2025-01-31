Gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı! Öldürüp gömmüşler

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı faili meçhul olaylarının aydınlatılması çalışması kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006 yılında kendisinden haber alınamayan Yasemin Dermenci'nin kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.

ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLMÜŞ

Geçtiğimiz sene farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili aranan 1 şüphelinin ise 2011'den bu yana kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Öte yandan ekipler, faili meçhul dosyalarının çözülmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.