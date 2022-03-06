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Giriş Tarihi: 7.3.2022

Gerekirse oğlumun yarım kalan askerliğini yaparım

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Gerekirse oğlumun yarım kalan askerliğini yaparım
Konya Seydişehirli Er İdris Candan (21), 2005'te Ağrı'da PKK'lılarla girilen çatışmada şehit düştü. Evlat acısına dayanamayan anne Rabia Candan (60) ise bir süre sonra kanser oldu. Eşini yaşatabilmek için canla başla uğraşan Adnan Candan (61), hastane masraflarını karşılayabilmek için Antalya Serik'e yerleşti. Buradaki bir yazlıkta bahçıvanlık yaparak özel bir hastanede tedavi gören eşini yalnız bırakmayan Adnan Candan, "Tek amacım eşimin tedavilerini tamamlatarak oğlunun mezarının bulunduğu Seydişehir'e geri dönmek. Vatanımız, milletimiz için bin İdris feda olsun. Evlatsız yaşanır ama ama vatansız yaşanmaz. Gerekirse oğlumun yarım kalan askerliğini de yaparım. Yeter ki vatanımız bölünmesin" dedi.

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Gerekirse oğlumun yarım kalan askerliğini yaparım
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