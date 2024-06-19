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Giriş Tarihi: 19.6.2024 16:51 Son Güncelleme: 19.6.2024 17:42

Geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesislerinin içinde yer alan konteynırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın esnasında konteynırdaki bir tüp patladı, elektrik telleri koptu. Hurdalık içindeki bir kamyonet ise çalışanlar tarafından son anda çıkarılabildi.

Remzi YILMAZ
Geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

Bursa'nın Orhangazi'de İznik Yolu Üzerinde bulunan bir Toprak Hurda ve Metal isimli Geri dönüşüm tesislerinde yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre işyerinde bulunan ve ofis olarak kullanılan konteynerda bir anda yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Tüp patladı, elektrik telleri koptu

Yangın esnasında konteyner içinde bulunan bir tüp patladı. Büyük paniğin yaşandığı anlarda bölgeden geçen bir yüksek gerilim hattındaki teller de koptu. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonet son anda kurtarıldı

Hurdalık içinde bulunan ve işyerine ait olduğu belirlenen kamyonet ise çalışanlar tarafından son anda olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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Geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
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