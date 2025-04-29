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Giriş Tarihi: 29.4.2025 21:53

Geri manevra sırasında eşini ezdi: 5 aylık hamile kadın feci şekilde can verdi!

Kilis’te meydana gelen feci olayda, aracıyla geri manevra yapan M.D., isimli şahıs, otomobilin arkasında bulunan eşi A.D.’yi fark etmeyerek ezdi. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen 21 yaşındaki talihsiz kadın hayatını kaybederken, eşi M.D, gözaltına alındı.

İHA
Geri manevra sırasında eşini ezdi: 5 aylık hamile kadın feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş M.D., Hasancalı köyünde aracıyla geri geri çıkarken, aracın arkasında bulunan eşi A.D.'yi fark etmeyerek çarptı. 21 yaşındaki A.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının 5 aylık hamile olduğu, çiftin ise 7 aylık evli oldukları öğrenildi.

Olayın ardından köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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Geri manevra sırasında eşini ezdi: 5 aylık hamile kadın feci şekilde can verdi!
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