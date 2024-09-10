Geri manevra yapan polis aracı kaldırımdaki iki kadına çarpıp yaraladı

Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde geri manevra yapan polis, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ergül Kaya (43) ile Ayşegül Tufan'a (24) çarptı. Kadınlardan biri yere yığılırken diğeri ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı iki kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kaya'yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Tufan'ı ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ergül Kaya hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken Ayşegül Tufan'ın ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Ergül Kaya'nın cenazesi hastaneden alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze, buradaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya götürüldü.

Ergül Kaya'nın eşi Dursun Kaya, Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşinin işe gitmek için saat 08.30'da evden çıktığını ve alışveriş merkezinin önünde kazanın yaşandığını söyledi. Eşinin kaza sonrası hastaneye kaldırıldığını belirten Kaya, "Hastanede uğraşmışlar, doktorlar 20-25 dakika kalp masajı yapmış ama hayata döndürememişler, vefat etti." ifadesini kullandı. Kazaya karışan polis memuru ise işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.