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Giriş Tarihi: 10.11.2023 18:12 Son Güncelleme: 10.11.2023 18:15

Geri manevra yapan tır kazaya sebep oldu: 1 ölü 1 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesi Silopi Çevreyolunda geri manevra yapan TIR kazaya sebep oldu. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

ABİDİN YEL
Geri manevra yapan tır kazaya sebep oldu: 1 ölü 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesi Silopi Çevreyolunda geri manevra yapan TIR'a arkadan gelen Panelvan Çarptı. Çarpmanın etkisi ile bir kapısı dorsenin arkasına asılı kalan Panelvan'da bulunan iki kişiden biri hayatını kaybederken bir kişide yaralandı.

Yafes Mahallesi Silopi Çevreyolunda meydana gelen kazada Cizre AVM istikametinden Devlet Hastanesi İstikametine gelen Yunus Uca yönetimindeki Panelvan, geri manevra yaparak anayola giren sürücüsü belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile Panelvan'nın bir bölümü dorseye asılı kalırken Panelvan Sürücüsü Yunus Uca ve Abdulaziz Gasyak ağır yaralandı.Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen TIR sürücü gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 27 yaşındaki Abdulaziz Gasyak Doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü Yunus Uca'nın tedavisi de devam ediyor. Kaza nedeni ile ulaşımın kontrollü sağlandığı çevreyolunda kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile birlikte ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Geri manevra yapan tır kazaya sebep oldu: 1 ölü 1 yaralı
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