Gesi Bağları Hikayesi Nedir? Gesi Bağları Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Hangi Yöreye Ait ve Ne Zaman Yazıldı?

Gesi bağları hikayesi nedir konusu; hem edebi, hem tarihsel, hem de kültürel anlamda; yurdumuzun ve Anadolu'nun güzelliklerini incelemek ve detaylandırmak açısından oldukça mühim bir konumdadır. Bu sebeple, gesi bağları türküsünün hikayesi gerçek mi konusu, ilgili kişilerce sık sık araştırılmaktadır. Dilerseniz, Gesi Bağları nerenin türküsü, birlikte öğrenelim...

Gesi Bağları Hikayesi Nedir?

Geçmişten günümüze çok sayıda ünlü sanatçı Gesi Bağları türküsünü seslendirmiştir ve hem bu yüzden, hem de bir Anadolu türküsü olması vesilesi ise halk arasında seneler boyu aktarılmış olan bir hikaye olmasından ötürü, bilinirliği en yukarıda olan hikayelerden ve türkü sözlerinden bir tanesi olarak da bilinmiştir. Gesi Bağları hikayesi ise şu şekildedir; Anadolu coğrafyasında, babası ve annesi ile beraber yaşayan genç kız, Kayseri'nin Gesi beldesine gelin olarak gider. Dönemin imkanlarında uçak, tren ve araba gibi ulaşım vasıtaları olmadığı için, evlendikten sonra ailesini görmeye bir daha asla gidemez bu genç kız ve ayrıca onu götüren de olmaz. Bu vaziyet genç kızın yüreğini dağlar, anne özlemi onu perişan eder ve yakar. Tüm bunların yanı sıra genç kızın kocası da gamsız, ilgisiz ve vurdumduymaz bir kimsedir. Kayınvalidesi ise oldukça kötü kalpli bir kişidir ve kayınvalide genç kıza sürekli bir zarar ve kötülük olarak görünmektedir. Kayınvalidesinin zulümleri ve kocasının ilgisiz durumu karşısında günlerini eritir genç kız. Daha sonra delikanlıdan çocukları olan genç kız, kendisini evlatları sayesinde avutmaya ve ana baba hasretini yine evlatları ile gidermeye çabalar durur. Fakat nafiledir bu. Hiçbir zaman annesine olan özlemi dinmez, ondan haber alamadığı için kahrolur. Gelinin yaşamı içerisinde seneler geçip giderken bir gün annesinin ölüm haberini alır. Annesinin vefat ettiğini öğrenen gelin, hüznünden ötürü ve bu vesile ile Gesi'nin nadide bağları içerisinde ağlaya ağlaya Gesi Bağları türküsünü dile getirir ve bu şekilde dolaşır durur.

Gesi Bağları Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi?

Çok bilinen ve fazlaca aşina olduğumuz gesi bağları türküsünün sözleri, pek çok eski türküde de olduğu gibi gerçek mi yoksa değil mi konu başlığı altında incelenmektedir. Genellikle Anadolu türkülerinin sözleri gerçek hikayelere dayanmaktadır ama nadiren de olsa gerçek olmayan türkü sözleri de bulunabilmektedir. Fakat Gesi Bağları türküsünün hikayesinin gerçek olduğu ifade edilmektedir. Bu türkü, eskiden, Kayseri'nin Gesi beldesinde yaşamakta olan genç bir kızın evlilik vesilesi ile oldukça uzak bir konuma gitmesiyle birlikte ailesini bir daha hiç görememesi ve yalnızca annesinin vefat haberini alması gibi bir gerçek hikayeyi konu almaktadır.

Gesi Bağları Türküsü ve Sözleri Hangi Yöreye Ait ve Ne Zaman Yazıldı?

Gesi Bağları türküsü ve sözleri Kayseri ili, Melikgazi ilçesi Gesi beldesi yöresine ait olduğu bilinmektedir. Gesi beldesi Kayseri il merkezine yaklaşık 25 km bir uzaklık mesafesinde konumlanmaktadır. Gesi Bağları türküsü ve sözlerinin ne zaman yazıldığı konusunda da çok çeşitli kaynakalar ve bilgiler bulunmamaktadır fakat bilinen en sağlıklı kaynak ve bilgi olarak; Kayseri Akın Günlük gazetesi içerisinde yer alan ve Gesi Bağları türküsüyle alakalı bir yazı yazan Kazım Yedekçioğlu'nun söylemlerine bakmak en doğrusu olacaktır. Kazım Yedekçioğlu'nun yazısına göre bu türkü ilk kez 1890-1897 seneleri arasında söylenmiştir.