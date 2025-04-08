Gezgin Serap sazlar ülkesinde

Tek başına dünya turuna çıkan ve bugüne kadar otostopla 85 ülke dolaşan gezgin Serap Göke'nin son durağı Türkiye'den 12 bin 388 kilometre uzaktaki Aymara yerlileri oldu. Peru ve Bolivya arasındaki Titicaca Gölü'nde yüzen 120 sazlık adada yaşayan 2 bin kişilik Aymara yerlileriyle keyifli vakit geçiren Göke, yaşamları ve kullandıkları Quechua dili hakkında bilgi aldı.

Uros'lar, İnka'lardan önce Amazon'un sulak bölgelerinde yaşayan ve İnka İmparatorluğu'nun baskılarından kaçmak için Peru ve Bolivya arasındaki Titicaca Gölü'ndeki sazlıkları yurt edinen Aymara yerlileri, yaşamlarını balıkçılık ve avcılıkla sürdürüyor. Gideceği yere otostopla gittiğini söyleyen Göke, "Böylece, başkalarının on binlerce dolar ödeyip yaptığı gezileri sırt çantası ile çok cüzi miktarlarla yapıyorum. Güney Amerika kıtasını yukarıdan aşağıya 2 kez dolaştım. Dünyada ayak basmadığım yer bırakmamakta kararlıyım" dedi. Göke, gezi maceralarını ve tecrübelerini 11 Nisan'da yapılacak söyleşide anlatacak.