Giresun Belediyesi’nde istifa! Yeni Partili Belediye Başkanvekili partisinden istifa etti

Giresun Belediye Meclisi'nde siyasi dengeleri etkileyebilecek bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanvekili Alptuğ Kaan Kara, YENİ Parti'den istifa ederek bağımsız üyeler arasına katıldı. Kara'nın parti üyeliğini sonlandırmasına rağmen belediye başkanvekilliği görevine devam ettiği bildirildi.

MECLİSTE BAĞIMSIZLARIN SAYISI ARTTI

Giresun Belediye Meclisi'nin dün gerçekleştirilen oturumunda ortaya çıkan istifa kararı, meclisteki siyasi dağılımı da değiştirdi. YENİ Parti bünyesinde meclis üyeliği ve başkanvekilliği görevlerini yürüten Kara, istifasının ardından bağımsız meclis üyelerinin bulunduğu sırada yer aldı. Kara'nın ayrılmasıyla birlikte YENİ Parti'nin belediye meclisindeki üye sayısı 15'e geriledi. Daha önce CHP'den ayrılarak bağımsız kalan 5 üyeye Kara'nın da eklenmesiyle bağımsız meclis üyelerinin sayısı 6'ya çıktı. Yeni Parti'den istifa eden Giresun belediyesi başkanvekili Alptuğ Kaan Kara ise geçtiğimiz günlerde aslen Giresunlu olan TBMM İdare Amiri AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan'a ziyarette bulunmuştu

GÖZLER MECLİSTEKİ OYLAMALARDA

Bağımsız üyelerin sayısındaki artışın, Giresun Belediye Meclisi'nde önümüzdeki dönemde yapılacak oylamalar ve komisyon çalışmaları açısından etkili olabileceği değerlendiriliyor. Kara'nın istifasının meclisteki siyasi işleyişe nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Başkanvekilliği görevini sürdüren Kara'nın bağımsız olarak mecliste yer almasıyla birlikte, belediye meclisindeki siyasi dengeler de yeniden gündeme geldi.