Giresun’a memleketine ziyarete gelen Bahri Civelek 3 aydır kayıp

Bursa'da yaşayan 96 yaşındaki Bahri Civelek, 10 Temmuz'da memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'e geldi. Alzahimer hastalığı olduğu öğrenilen ve bir süre sonra ortadan kaybolan Civelek'ten haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Çanakçı Deresi ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Aramalara AFAD, jandarma, jandarma komando, JASAT ve AKUT Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

GÖRENLERDEN YARDIM İSTENDİ

Ekiplerin bölgede sürdürdüğü arama çalışmalarından sonuç alınması için çalışmalar devam ederken, yetkililer vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Bahri Civelek'i gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da güvenlik güçlerine bilgi vermeleri istendi.