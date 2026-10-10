Haberler Yaşam Haberleri Giresun'a memleketine ziyarete gelen Bahri Civelek 3 aydır kayıp
Giriş Tarihi: 10.10.2026 11:14

Giresun'a memleketine ziyarete gelen Bahri Civelek 3 aydır kayıp

Bursa’dan memleketi Giresun’u ziyaret etmek için gelen 96 yaşındaki Bahri Civelek’ten 3 aydır haber alınamıyor. Yaşlı adamın bulunması için AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’a memleketine ziyarete gelen Bahri Civelek 3 aydır kayıp
  • ABONE OL

Bursa'da yaşayan 96 yaşındaki Bahri Civelek, 10 Temmuz'da memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'e geldi. Alzahimer hastalığı olduğu öğrenilen ve bir süre sonra ortadan kaybolan Civelek'ten haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Çanakçı Deresi ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Aramalara AFAD, jandarma, jandarma komando, JASAT ve AKUT Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

GÖRENLERDEN YARDIM İSTENDİ

Ekiplerin bölgede sürdürdüğü arama çalışmalarından sonuç alınması için çalışmalar devam ederken, yetkililer vatandaşlara da çağrıda bulundu.
Bahri Civelek'i gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da güvenlik güçlerine bilgi vermeleri istendi.

#GİRESUN #BURSA #AFAD
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun'a memleketine ziyarete gelen Bahri Civelek 3 aydır kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA