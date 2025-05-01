Giresun’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Doğankent ilçe merkezinden Kürtün istikametine seyir halinde olan F.Ö. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen E.E. idaresindeki araç, ilçe merkezindeki Işıklar mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, E.E.'nin kullandığı araçta bulunan Mustafa Kabadayı, Arda Zeki Patan ve A.P., araçta sıkıştı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Kabadayı ve Arda Zeki Patan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan F.Ö., E.E. ve A.P.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.