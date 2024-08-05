Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da  3 gündür kayıp yaşlı adam evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 5.8.2024 21:14 Son Güncelleme: 5.8.2024 21:24

Giresun’da  3 gündür kayıp yaşlı adam evinde ölü bulundu

Giresun’un Bulancak ilçesinde  3 gündür kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da  3 gündür kayıp yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bulancak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Erkan'dan akrabaları gectigimiz Cuma gününden bu yana haber almıyordu. Erkan'ın yakınları durum üzerine polise giderek kendisine ulaşamadıklarını ve telefonun evde çaldığını bildirdi. Bunun üzerine Erkan'ın evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 70 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Hasan Erkan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun’da  3 gündür kayıp yaşlı adam evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA