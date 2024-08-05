Giresun’da  3 gündür kayıp yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bulancak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Erkan'dan akrabaları gectigimiz Cuma gününden bu yana haber almıyordu. Erkan'ın yakınları durum üzerine polise giderek kendisine ulaşamadıklarını ve telefonun evde çaldığını bildirdi. Bunun üzerine Erkan'ın evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 70 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Hasan Erkan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.