Giresun’da 8 yaşındaki Eymen trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresun'un Eynesil ilçesi Işıklar kavşağında, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. 2 çocuk annesi Pamuk Palak Kabakulak,8 yaşındaki büyük oğlu Eymen ile bir düğüne katıldı. Annesiyle düğünden dönen küçük Eymen ,bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

YOLDAN GEÇEN DOKTOR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuğa tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor müdahaleyi yaptı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eymen, kurtarılamadı. İlkokul 2. sınıf öğrencisi olan Eymen'in vefatı, ailesi ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Acı haberi alan baba Ali Galip Kabakulak sinir krizi geçirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, İLÇE YASTA

Eymen'in karne almasına haftalar kala hayatını kaybetmesi, Eynesil'de büyük bir yas yarattı. Çok sayıda vatandaş, hastane önüne gelerek aileye destek oldu. Olay sonrası kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.