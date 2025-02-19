Giresun’da tavuklarını beslemeye giderken can verdi

Giresun'un Piraziz ilçesi Etlikkıran Mahallesi'nde evinde tek başına yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki Osman Keküllüoğlu, evinin önündeki ahırın önünde komşusu tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 80 yaşındaki Osman Keküllüoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi.Keküllüoğlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Keküllüoğlu, dün akşam evinin yanındaki ahırda bulunan tavukları beslemeye giderken kapı önünde düşerek yerde kaldıktan sonra sabah saatlerinde ise komşusunun hareketsiz yattığını görerek durumu yetkililere bildirdiği belirtildi.