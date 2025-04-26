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Giriş Tarihi: 26.4.2025 18:17

Giresun’da bir evde yangın çıktı: Silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu!

Giresun'un Görele ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sayesinde yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, evin içerisinde 40 yaşındaki Selim Menteşe’nin silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Giresun’da bir evde yangın çıktı: Silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaköy köyünde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler evin içinde bir erkek şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

SİLAHLA VURULMUŞ

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 40 yaşlarında Selim Menteşe olduğu ve tabancayla vurulduğu tespit edildi. Olay yerine yapılan ilk incelemenin ardından Menteşe'nin cesedi detaylı inceleme için Adli Tıp'a gönderilerek inceleme başlatıldı. Yangın ve ölüm olayıyla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

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Giresun’da bir evde yangın çıktı: Silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu!
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