Giresun’da bir kişi araç içerisinde kalbine yenik düştü

İlçeye bağlı Bayındır köyü girişinde vatandaşlar bir araç içerisinde hareketsiz yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede 69 yaşındaki Vahdettin Gedik'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.



Evinin yakınındaki bahçede bir süre temizlik yaptığı öğrenilen Gedik'in daha sonra arabasında oturup dinlenirken yakınlarını arayıp "sol tarafımdan sıcaklık geliyor, göğsüm ağrıyor" dediği öğrenildi.



Vahdettin Gedik'in cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.