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Giriş Tarihi: 20.1.2025 11:15 Son Güncelleme: 20.1.2025 11:16

Giresun'da bir kişi araç içerisinde kalbine yenik düştü

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde dün akşam saatlerinde bahçede çalıştıktan sonra aracında oturan 69 yaşındaki kişi ölü bulundu. Yapılan inceleme sonrası aracın içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenen Vahdettin Gedik'in yakınlarını arayarak “sol tarafımdan sıcaklık geliyor, göğsüm ağrıyor”  dediği öğrenildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da bir kişi araç içerisinde kalbine yenik düştü

İlçeye bağlı Bayındır köyü girişinde vatandaşlar bir araç içerisinde hareketsiz yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede 69 yaşındaki Vahdettin Gedik'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Evinin yakınındaki bahçede bir süre temizlik yaptığı öğrenilen Gedik'in daha sonra arabasında oturup dinlenirken yakınlarını arayıp "sol tarafımdan sıcaklık geliyor, göğsüm ağrıyor" dediği öğrenildi.

Vahdettin Gedik'in cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giresun'da bir kişi araç içerisinde kalbine yenik düştü
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