Giresun’da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Giresun'un Eynesil ilçesi Çınar köyünde meydana geldi.Evde tek başına yaşayan 77 yaşındaki Süleyman Bitiş'in evinde yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemede yangında Süleyman Bitiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bitiş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.