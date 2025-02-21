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Giriş Tarihi: 21.2.2025 14:56 Son Güncelleme: 21.2.2025 15:34

Giresun'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Giresun'un Eynesil ilçesinde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde tek başına yaşayan 77 yaşındaki kişi yangında hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Giresun'un Eynesil ilçesi Çınar köyünde meydana geldi.Evde tek başına yaşayan 77 yaşındaki Süleyman Bitiş'in evinde yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemede yangında Süleyman Bitiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bitiş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giresun'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
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