Giresun’da düğünde silahla ateş edilmesi sonucu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ören beldesi Tamyanı Mahallesi'nde Bilal Yetim (62), oğlu Rıdvan'ın düğünü sırasında Muhterem D.(64) isimli kisi silahiyla havaya ateş sdecegi sırasında tutukluk yaptı. Tekrar ates etmesi sonucu mermilerlerden biri Bilal Yetim"e diğeri ise Hüseyin Ölçücü'ye (58) isabet etti. Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ölçücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu kritik olan Bilal Yetim ise önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne, ardından Trabzon Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan Muhterem D. ise Jandarmaya teslim olduğu bildirildi. Olayın kazara meydana geldiği belirtilirken, hayatını kaybeden Hüseyin Ölçücü ve ağır yaralanan Bilal Yetim'in akraba oldukları öğrenildi.