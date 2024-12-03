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Giriş Tarihi: 3.12.2024 21:15 Son Güncelleme: 3.12.2024 21:18

Giresun’da ev yangını: 88 yaşındaki ev sahibi öldü

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Küçüklü köyünde 2 katlı bir evde yangın çıktı. Yangında  yatalak hasta olduğu öğrenilen ev sahibi Avni Zehir (88) hayatını kaybetti, yangına müdahale ederken  dumandan etkilenenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da ev yangını: 88 yaşındaki ev sahibi öldü

Küçüklü köyünde Avni Zehir'e (88) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde yangında yatalak hasta olan 88 yaşındaki Avni Zehir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ise hastaneye sevk edildi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hayatını kaybeden Avni Zehir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giresun’da ev yangını: 88 yaşındaki ev sahibi öldü
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