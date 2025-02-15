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Giriş Tarihi: 15.2.2025 19:40 Son Güncelleme: 15.2.2025 19:45

Giresun'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde meydana geldi. O.T (43) idaresindeki kamyon ile karşı yönde seyir halinde olan Temel Kutver'in (61) kullandığı otomobil çarpıştı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ile H.Y. (68), sağlık ve itfaiye ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrolde kazada ağır yaralanan Hatun Kaya, çıkarıldığı araçta hayatını kaybettiği belirlenirken, Temel ve Ayşe Kutver ise kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. H.Y. ise Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Giresun'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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