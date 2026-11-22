Giresun'un Doğankent ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Süttaşı Mahallesi Kovala mevkisinde saat 07.30 sıralarında yaşanan kazada, Ali Yazıcı (69) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde, kamyonette yolcu olarak bulunan Ayşe Yazıcı'nın (66) hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada hafif yaralanan sürücü Ali Yazıcı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör