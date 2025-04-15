Giresun’da heyelan: Yol trafiğe kapatıldı

Bulancak-Kovanlık yolu üzerinde yaşanan heyelan, ulaşımı olumsuz etkiledi ve yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, hızlı bir şekilde müdahale ederek yaptıkları çalışmalar sonucu yolu tek şerit olarak trafiğe açtı.

Yetkililer, heyelan nedeniyle can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını açıkladı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede, yeni bir toprak kayması riskine karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan yolun tamamen trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer ayrıca, özellikle yağışlı havalarda sürücülerin dik ve meyilli arazilerden geçen güzergahlarda heyelan tehlikesine karşı daha tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.