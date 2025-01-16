Giresun’da nişan atma cinayeti: 1 ölü 2 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 Ocak 2024 tarihinde Serdar Dik ve Hacer Altuntaş aileleri arasında nişan töreni yapıldı. Aradan gecen bir yıl sonra iddiaya göre aileler arasında ev mevzusu nedeniyle nişan bozuldu. Bu durumu gururuna yediremeyen kuzenler aradan geçen 1 yıl sonra önceki gün 15 Ocak 2025 akşam saatlerinde İhsaniye Mahallesi'nin eski cezaevi mevkiinde bulunan kahvehane önünde damat Serdar Dik ile görüştü.

Aralarında çıkan tartışma sonucu gelin adayının kuzenleri H.A, İ.A ve H.A ,damat Serdar Dik'e saldırdı. Kavgayı duyan damadın babası Nevzat Dik, olayın yaşandığı kahvehanenin önüne geldi.

Baba Nevzat Dik, belinden çıkardığı silahla gelinin 3 kuzenine ateş etti. Yaşanan olayda damadın babası Nevzat Dik'in silahıyla ateş ettiği kuzenler H.A, İ.A ve H.A vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan kuzenlerden Hami Altuntaş hayatını kaybetti, diğer kuzenler İ.A ve H.A tedavi altına alındı. Zanlı Nevzat Dik kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.