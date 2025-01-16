Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da nişan atma cinayeti: 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 16.1.2025 14:07 Son Güncelleme: 16.1.2025 14:14

Giresun’da nişan atma cinayeti: 1 ölü 2 yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesinde geçtiğimiz yıl 5 ocak tarihinde özel sektörde çalışan  Serdar Dik (27) ve Hacer Altuntaş (24), aileleri arasında törenle nişanlandı. Aradan geçen 1 yıl süre zarfında iddiaya göre aileler arasında yaşanan ev mevzusu nedeniyle nişan bozuldu. Bu durum üzerine gururuna yediremeyen gelinin kuzenleri kuzenleri Hami Altuntaş (33) ve İ.A(45) ve H.A(16),  16 Ocak 2025 tarihinde gece 22:30 sıralarında İhsaniye Mahallesi'nin eski cezaevi mevkiinde bulunan kahvehane  önünde damat adayı Serdar Dik ile karşılaştı. Tartışma bir anda  kavgaya dönüştü. Gelin Hacer’in kuzenleri damat adayı Serdar Altuntaş dövdü. Bu durum sonrası olayı duyan  damat Serdar Dik’in babası Nevzat Dik kahvehanenin  önüne geldi. Baba kalebodur  ustası Nevzat Dik  belinden çıkardığı silahla gelinin kuzenlerine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar H.A, İ.A ve H.A kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kuzenlerden Hami Altuntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer kuzenler , İ.A ve H.A’nın tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan  damadın babası zanlı Nevzat Dik Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da nişan atma cinayeti: 1 ölü 2 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 Ocak 2024 tarihinde Serdar Dik ve Hacer Altuntaş aileleri arasında nişan töreni yapıldı. Aradan gecen bir yıl sonra iddiaya göre aileler arasında ev mevzusu nedeniyle nişan bozuldu. Bu durumu gururuna yediremeyen kuzenler aradan geçen 1 yıl sonra önceki gün 15 Ocak 2025 akşam saatlerinde İhsaniye Mahallesi'nin eski cezaevi mevkiinde bulunan kahvehane önünde damat Serdar Dik ile görüştü.

Aralarında çıkan tartışma sonucu gelin adayının kuzenleri H.A, İ.A ve H.A ,damat Serdar Dik'e saldırdı. Kavgayı duyan damadın babası Nevzat Dik, olayın yaşandığı kahvehanenin önüne geldi.

Baba Nevzat Dik, belinden çıkardığı silahla gelinin 3 kuzenine ateş etti. Yaşanan olayda damadın babası Nevzat Dik'in silahıyla ateş ettiği kuzenler H.A, İ.A ve H.A vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan kuzenlerden Hami Altuntaş hayatını kaybetti, diğer kuzenler İ.A ve H.A tedavi altına alındı. Zanlı Nevzat Dik kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Giresun’da nişan atma cinayeti: 1 ölü 2 yaralı
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