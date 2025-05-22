Giresun’da otomobil fındık bahçesine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kurtulmuş köyünde meydana geldi. E.K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken otomobil sürücüsü E.K. ile otomobilde bukunan A.K. ve S.K. yaralandı. Yaralılar Dereli Devlet Hastanesi ile Giresun Ünivesitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.