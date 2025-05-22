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Giriş Tarihi: 22.5.2025 20:31 Son Güncelleme: 22.5.2025 20:43

Giresun'da otomobil fındık bahçesine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü fındık bahçesine devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da otomobil fındık bahçesine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kurtulmuş köyünde meydana geldi. E.K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken otomobil sürücüsü E.K. ile otomobilde bukunan A.K. ve S.K. yaralandı. Yaralılar Dereli Devlet Hastanesi ile Giresun Ünivesitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giresun'da otomobil fındık bahçesine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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