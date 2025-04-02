Giresun’da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Çaykara Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförleri arasında çıkan tartışma sonrası M.Ç,,silahıyla F.D. ve Ş.Ö.'ye ateş etti. Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralı F.D,ile Ş.Ö,yapilan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırdı. Olayda ağır yaralanan Ş.Ö. ise burada yapılan tum müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi M.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.