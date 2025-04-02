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Giriş Tarihi: 2.4.2025 18:28 Son Güncelleme: 2.4.2025 18:44

Giresun'da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da dolmuşçular arasında çıkan silahla kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Silahlı saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Çaykara Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförleri arasında çıkan tartışma sonrası M.Ç,,silahıyla F.D. ve Ş.Ö.'ye ateş etti. Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralı F.D,ile Ş.Ö,yapilan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırdı. Olayda ağır yaralanan Ş.Ö. ise burada yapılan tum müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi M.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giresun'da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
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