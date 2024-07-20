Giresun’da ve Trabzon’da sağanak yağış etkili oldu… 1 ev yan yattı! 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Dün akşam 21.20'de başlayan ve gece boyunca şiddetli yağışlara teslim olan Giresun'unun Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçeleri ağır hasar aldı. Yaşanan sel ve heyelanlar sonrasında Tirebolu ilçesi Köseler köyünde iki katlı bir ev yan yatarak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, 4 ev için de tedbir amaçlı boşaltılma kararı alındı. Sel ve heyelanın neden olduğu bölgede, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 50'ye yakın mahsur kalma, sel, heyelan ve toprak kayması ihbarı geldi. Yaşanan doğal afette can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasarlar oluştu.