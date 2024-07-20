Giresun’da ve Trabzon’da sağanak yağış etkili oldu… 1 ev yan yattı! 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün, Trabzon, Artvin, Rize ve Giresun'a sarı uyarı verilerek uyarıda bulunulmuştu. Gece boyunca süren aşırı yağış ve rüzgar bölgede etkisini gösterdi. Sağanak yağışla birlikte Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi'nde ise bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Dün akşam 21.20'de başlayan ve gece boyunca şiddetli yağışlara teslim olan Giresun'unun Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçeleri ağır hasar aldı. Yaşanan sel ve heyelanlar sonrasında Tirebolu ilçesi Köseler köyünde iki katlı bir ev yan yatarak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, 4 ev için de tedbir amaçlı boşaltılma kararı alındı. Sel ve heyelanın neden olduğu bölgede, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 50'ye yakın mahsur kalma, sel, heyelan ve toprak kayması ihbarı geldi. Yaşanan doğal afette can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasarlar oluştu.
Toprak kaymaları nedeniyle Tirebolu-Doğankent yolu 6 Şehitler köprüsü civarında heyelandan dolayı Giresun- Gümüşhane karayolu ulaşıma kapatıldı. Gece boyu süren çalışmalar sonrasında yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgeye Samsun ve Ordu'dan gelen AFAD ekiplerinin yanı sıra AKUT ve gönüllüler dahil olmak üzere 50'nin üzerinde arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Mahsur kalan vatandaşlar bulundukları noktalardan tahliye edilerek kurtarıldı. Rüzgarın etkisiyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde ağaçlar yola devrildi.
Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan yağışla heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı. Araklı ilçesi Değirmencik Mahallesi mevkiinde yoğun yağışın ardından heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve Karayolları ekipleri bölgede su baskınlarını tahliye ve kapalı olan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, gece boyu sel bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.