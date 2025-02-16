Giresun’da, yakınlarının cenazesine giden aile kazada yok oldu

Kaza, dün Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde meydana geldi. O.T. (43) idaresindeki kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Temel Kutver otomobilde bulunan Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ile Hatun Yurdakul (68),'u bulundukları yerden çıkarttı. Kazada, Hatun Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Temel ve Ayşe Kutver ise kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hatun Yurdakul ise kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Kutter ve Yurdakul aileleri bir yakınlarının cenazesine katılmak için Tirebolu ilçesindeki Karaahmetli köyüne taziyeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 4 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır ile başsağlığı dileyerek," Trafikte her kurala istisnasız uymalıyız. Sevdiklerinize kavuşmak için çıktığınız yol, geride gözyaşı ve acı bırakmasın." ifadesini kullandı. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.