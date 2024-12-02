Giresun'da yaşlı adam, tartıştığı 80 yaşındaki eşini öldürdü

Kovanlık beldesi Soğuksu mahallesinde, olay meydana geldi. 85 yaşındaki A.D., eşi Emine D. (80) arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada A.D, eline aldığı sert bir cisimle eşinin kafasına vurdu. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kafasından ağır yaralanan Emine D. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emine D'nin cesedi Bulancak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olayın şüphelisi A.D, ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.