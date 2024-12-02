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Giriş Tarihi: 2.12.2024 22:49 Son Güncelleme: 3.12.2024 00:39

Giresun'da yaşlı adam, tartıştığı 80 yaşındaki eşini öldürdü

Giresun'un Bulancak ilçesinde 85 yaşındaki yaşlı adam, iddiaya göre tartıştığı 80 yaşındaki eşini kafasına sert bir cisimle burarak öldürdü.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR

Kovanlık beldesi Soğuksu mahallesinde, olay meydana geldi. 85 yaşındaki A.D., eşi Emine D. (80) arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada A.D, eline aldığı sert bir cisimle eşinin kafasına vurdu. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kafasından ağır yaralanan Emine D. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emine D'nin cesedi Bulancak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olayın şüphelisi A.D, ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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Giresun'da yaşlı adam, tartıştığı 80 yaşındaki eşini öldürdü
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