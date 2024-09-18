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Giriş Tarihi: 18.9.2024 11:29 Son Güncelleme: 18.9.2024 11:29

Giresun'daki kazada yaralanmıştı: Nizamettin Kaya hayatını kaybetti

Giresun'un Eynesil ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 1’i kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
Giresun’daki kazada yaralanmıştı: Nizamettin Kaya hayatını kaybetti
İlçenin Ören beldesinde dün akşam saatlerinde yaş çay alımı yapan Erol Y. idaresindeki 28 ACH 105 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Erol Y. ile beraber çay işçisi olarak çalışan Nizamettin Kaya, Tolga T. Ali İ. ise yaralanmıştı.

Yaralılardan durumu ağır olan Nizamettin Kaya ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti...

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Giresun'daki kazada yaralanmıştı: Nizamettin Kaya hayatını kaybetti
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