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Giriş Tarihi: 27.8.2024 09:45 Son Güncelleme: 27.8.2024 10:07

Giresun'un Çamoluk ilçesinde bıçaklı kavga :1 ölü

Giresun'un Çamoluk ilçesinde düzenlenen festivalde 2 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’un Çamoluk ilçesinde bıçaklı kavga :1 ölü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi Gölpark mevkisinde meydana geldi. İlçede düzenlenen festivale katılan Veysel Sarı ve Mehmet Turhan (30) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Veysel Sarı, bıçakla Turhan'ı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalede bulunan Turhan, kaldırıldığı Çamoluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Veysel Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Giresun'un Çamoluk ilçesinde bıçaklı kavga :1 ölü
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