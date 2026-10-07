Girne açıklarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında bugün 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu.
1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Öte yandan, pazartesi günü cesedi bulunan kişinin kimlik tespitine yönelik DNA çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.
2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Orhan Bekret'e ait olduğu belirlendi. Açıklamada, kayıp 2 kişiye ulaşılması amacıyla arama çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.