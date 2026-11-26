KKTC'YE GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI
Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada aranan Filo Jet'in eski gemicisi S.S., başka bir firmaya ait gemiyle Gazimağusa Limanı'na gelerek KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada yakalandı. Filo Jet'in eski gemicisi S.S.'nin bilirkişilerin geminin alabora olmasına neden olduğu belirtilen kırığı ilk fark eden ve fotoğraflayarak ikinci kaptana gönderdiği ifade ediliyor.
GEMİDEKİ KIRIĞI 12 HAZİRAN'DA FOTOĞRAFLAMIŞ
Zanlının, gemideki kırığı 12 Haziran'da fark ederek fotoğrafladığı ve görüntüyü geminin ikinci kaptanı Merve Nur Seraslan'a gönderdiği öğrenildi. S.S.'nin temmuz ayında Filo Jet'teki görevinden ayrıldığı belirtildi. Bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlının, soruşturma kapsamında 1 gün tutuklu kalmasına karar verildi. Zanlının cep telefonunun incelenerek gemideki hasara ilişkin gönderdiği fotoğraf ve mesajların araştırılacağı öğrenildi.