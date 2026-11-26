KKTC'YE GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada aranan Filo Jet'in eski gemicisi S.S., başka bir firmaya ait gemiyle Gazimağusa Limanı'na gelerek KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada yakalandı. Filo Jet'in eski gemicisi S.S.'nin bilirkişilerin geminin alabora olmasına neden olduğu belirtilen kırığı ilk fark eden ve fotoğraflayarak ikinci kaptana gönderdiği ifade ediliyor.