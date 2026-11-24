KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında 28 kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada 9 zanlı, 14'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu yargılanan şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov hazır bulundu.
3 AY TUTUKLULUK TALEP EDİLDİ
Mahkemede ifade veren Polis Müfettişi Mehmet Mannaş, polis soruşturmasının tamamlandığını belirterek, 9 kişinin de "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacağını söyledi. Zanlıların KKTC yasaları kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmediklerini belirten Mannaş, mahkemeden zanlıların 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Mannaş, bu süre içerisinde soruşturma dosyasına eklenmesi gereken bilirkişi raporlarının temin edileceğini kaydetti. Duruşmada soruşturma kapsamında elde edilen deliller mahkemeye sunulurken, toplam emare sayısının 27'ye ulaştığı belirtildi.
FACİADA HAYATINI KAYBEDEN YOLCUNUN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER MAHKEMEDE İZLENDİ
Mannaş, gemiden sağ kurtulan 6 kişinin ifadelerini mahkemeye delil olarak sundu. Duruşmada ayrıca faciada hayatını kaybeden Özgür Gönül'ün geminin sol kızağındaki kırılma anını kaydederek ailesine gönderdiği video da delil olarak sunuldu. Görüntüler mahkeme salonunda izlendi. Polis, olayın meydana geldiği ilk günden itibaren yürütülen araştırmaları ve öğretim görevlileri tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarını da mahkemeye aktardı.
GEMİ 400 TL'LİK YAPIŞTIRICIYLA TAMİR EDİLDİ
Mannaş, geminin seferlerin aksamaması için uygun olmayan malzemeler kullanılarak tamir edildiğini belirtti. Geminin 12 Haziran 2026'da Girne Limanı'na geldiğini, 13 Haziran'da tamir edildiğini ve 14 Haziran'da yeniden sefere çıktığını belirten Mannaş, onarımın ardından 79 sefer gerçekleştirildiğini söyledi. Mannaş, halen aranan bir kişi ile gemi kaptanının 400 TL'ye satın alınan suya dayanıklı yapıştırıcı kullanarak tamirat yaptıklarını aktardı. Şirket direktörünün de bu süreçte sorumluluğu bulunduğunu savunan Mannaş, "Seferler aksamasın diye kendi kendilerine uyduruk tamirat yaparak, gemi ile tamirattan sonra 79 sefer yapıldı" dedi.
ZANLILARIN ÜLKEDEKİ BAĞLARI MAHKEMEDE DEĞERLENDİRİLDİ
Mannaş, zanlıların vatandaşlık durumları, KKTC'deki ikamet adresleri ve ülkedeki bağlarına ilişkin bilgileri de mahkemeye sundu. Şirket direktörünün Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı olduğunu, Güzelyurt'ta kendisine ait bir villasının bulunduğunu ve villa işletmeciliği yaptığını belirten Mannaş, diğer zanlıların büyük bölümünün KKTC'de kalıcı ikamet adreslerinin bulunmadığını ifade etti. Bazı zanlıların ülkeye geldiklerinde şirkete ait lojmanlarda veya gemide kaldıklarını belirten Mannaş, Azerbaycan vatandaşı olan 2 zanlının da Türkiye ve KKTC'de gemide yaşadıklarını kaydetti.
DURUŞMA 9,5 SAAT SÜRDÜ
Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmaya yaklaşık 3 saatlik oturumun ardından saat 15.00'e kadar ara verildi. Öğleden sonra yeniden başlayan duruşmada savunma avukatının polise yönelttiği sorular ve tarafların beyanları değerlendirildi. Duruşma sırasında savcılık ve savunma arasında tartışma yaşanırken, savunma avukatına beyanlarını sunması için 3 saat süre verildi. Yaklaşık 9,5 saat süren duruşmanın ardından mahkeme, teminat duruşmasının yarın devam etmesine karar verdi.
Mahkeme 9 zanlının polis hücresindeki tutukluluk hallerinin devamına hükmederken, polisin talep ettiği 3 aylık tutukluluğa ilişkin karar henüz açıklanmadı.