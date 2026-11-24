

ZANLILARIN ÜLKEDEKİ BAĞLARI MAHKEMEDE DEĞERLENDİRİLDİ

Mannaş, zanlıların vatandaşlık durumları, KKTC'deki ikamet adresleri ve ülkedeki bağlarına ilişkin bilgileri de mahkemeye sundu. Şirket direktörünün Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı olduğunu, Güzelyurt'ta kendisine ait bir villasının bulunduğunu ve villa işletmeciliği yaptığını belirten Mannaş, diğer zanlıların büyük bölümünün KKTC'de kalıcı ikamet adreslerinin bulunmadığını ifade etti. Bazı zanlıların ülkeye geldiklerinde şirkete ait lojmanlarda veya gemide kaldıklarını belirten Mannaş, Azerbaycan vatandaşı olan 2 zanlının da Türkiye ve KKTC'de gemide yaşadıklarını kaydetti.