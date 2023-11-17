Adana’da giyim mağazasındaki cinayetin zanlısı ve azmettiricisi yakalandı

Adana'da 12 Ekim'de is yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Hacı Mehmet Ulaş cinayetini, 'Kafes' operasyonuyla çökertilen Baygaralar suç örgütünün azmettirdiği ortaya çıktı. Cinayeti örgüt lideri Ramazan Baygara'nın talimatıyla azmettirdiği öne sürülen Enes F. ile katil zanlıları Kerem K. ve Ayhan Ö., polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

KAFES OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde liderliğini Ramazan Baygara'nın yaptiği 7 cinayet, 13 silahla yaralama suçlarının işlendiği ve alacak – verecek konuların da sözde mahkeme kurup menfaat sağladığı korkutma ve haraç alma mal çok sayıda is yerini kurşunladığı iş insanlarına ve bunlara ait is yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları belirlenen 'Baygaralar' suç örgütüne yönelik 23 Ekim'de 'Kafes' adı verilen operasyon başlatıldı.

75 KİŞİ TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü KOM, Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Adana merkezli 6 ilde belirlenen adreslere es zaman baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 piyade tüfeği, 2 hafif makineli tüfek, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda ve ara yakalamalarda gözaltına alınan 75 şüpheli tutuklandı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesinde 12 Ekim'de öldürülen Hacı Mehmet Ulaş'ın cinayetin de Ramazan Baygara'nın talimatı ve Enes F.'nin azmettirmesi sonucu islendiği ortaya çıktı. Azmettirici olduğu öne sürülen Enes F. ile cinayeti işlediği belirlenen şüpheliler Kerem K. ve Ayhan Ö.'nün merkez Saricam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığı saptandı. Adrese baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.