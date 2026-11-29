Gardırobunuzdaki kıyafetlerin iç kısmında yer alan bakım etiketleri, aslında kumaşların uzun ömürlü kalması için hazırlanmış birer rehberdir. Ancak bu rehberdeki sembollerin dili bazen kafa karıştırıcı olabilir. Özellikle birçok tekstil ürününde karşımıza çıkan "üzeri çizili üçgen" sembolü, formunu ve rengini korumak istediğiniz giysileriniz için geri dönüşü olmayan bir hatanın eşiğinde olduğunuzu gösterir.
Peki, çamaşırınızın hayatını kurtaran bu işaret aslında ne anlama geliyor ve yapılmaması gereken o kritik hata ne? İşte giysilerinizi çöpe gitmekten kurtaracak o uyarının anlamı;
Tekstil endüstrisinde kullanılan evrensel bakım sembolleri arasında yer alan üzeri çizilmiş üçgen, "Çamaşır suyu veya ağartıcı kimyasallar kesinlikle kullanılamaz" anlamına gelir.
Bu işaret, kumaşın klorlu ya da klorsuz hiçbir beyazlatıcı formüle dayanıklı olmadığını net bir şekilde ortaya koyar.
• Kumaş Dokusu Erir: Bu sembolü taşıyan giysiler ağartıcı kimyasallarla temas ettiğinde kumaşın lifleri hızla zayıflar, incelir ve zamanla üzerinde açıklanamayan delikler oluşur.
• Renkler Bozulur: Renkli kıyafetlerde geri dönüşü olmayan solmalar ve alacalı lekeler meydana gelirken; beyaz kıyafetlerde ise temizlenmek yerine tam tersine kalıcı sararmalar oluşur.
• Leke Çıkarıcılar da Dahil: Bu yasak sadece klasik çamaşır sularını kapsamaz; marketlerde "renklilere özel" veya "oksijen bazlı" adıyla satılan ağır leke çıkarıcı kimyasallar da bu kumaşlara zarar verir.
• Hafif Formüller: Giysiyi yıkarken ekstra ağartıcı katkısı bulunmayan, standart sıvı veya toz deterjanları tercih etmelisiniz.