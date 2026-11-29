Gardırobunuzdaki kıyafetlerin iç kısmında yer alan bakım etiketleri, aslında kumaşların uzun ömürlü kalması için hazırlanmış birer rehberdir. Ancak bu rehberdeki sembollerin dili bazen kafa karıştırıcı olabilir. Özellikle birçok tekstil ürününde karşımıza çıkan "üzeri çizili üçgen" sembolü, formunu ve rengini korumak istediğiniz giysileriniz için geri dönüşü olmayan bir hatanın eşiğinde olduğunuzu gösterir.